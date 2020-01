Los dimes y diretes entre Magaly Medina y Pablo Bengoechea no cesan tras la difusión del ‘ampay’ en el que se ve a los recientemente contratados jugadores Jean Deza y Carlos Ascues en una celebración nocturna.

Esta vez, tras la tibia respuesta del técnico blanquiazul respecto al presunto acto de indisciplina de sus pupilos, la conductora de televisión no escatimó en confrontar las declaraciones que el uruguayo dio meses atrás para asegurar que no permitiría este tipo de conductas entre los integrantes de su equipo contra las palabras que ofreció en conferencia de prensa luego de las imágenes que difundió el programa de espectáculos.

“10 horas libres, pero no es para que el jugador se vaya a emborrachar”, decía Bengoechea hace un tiempo durante una entrevista.

Al respecto, la ‘Urraca’ enfatizó en el drástico cambio de discurso del estratega ‘íntimo’ y lo acusó de encubrir la mala conducta de los integrantes de su equipo.

“Cómo has cambiado pelona, porque ese discurso tan formal hoy Bengoechea lo cambio. Se convirtió en una tía alcahueta”, comentó Medina.

Como se recuerda, Bengoechea justificó el proceder de sus dirigidos por tratarse de una reunión privada al interior de la vivienda de uno de ellos e incluso les recomendó evitar salir cuando hagan este tipo de actividades.

“No tienen que estar expuestos. Hoy en día no les voy a pedir que no salgan a la vereda. Hay que tener mucho cuidado sobre a quien invito. Lo vamos a tomar como enseñanza y que no se repita. Que si hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta”,