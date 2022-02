La periodista Magaly Medina está fastidiada con Jessica Newton, Cassandra de Lamadrid y Deyvis Orosco, por las cosas que han dicho de ella, luego que emitiera en ‘Magaly Tv la firme’ que la pareja abandonó a sus mascotas en un centro para perros.

Medina señaló, en una entrevista para la web del diario Trome, que las críticas a Deyvis Orosco, Jessica Newton no debería tomarlo de forma persona. “Ella lo hace por defender a Deyvis y a Casandra, no es contra ella. Espero que un día no se arrepiente de defenderlo a él”.

La periodista dio a entender que lo que le molestó fue que el líder de ‘Grupo Néctar’ nunca le dijo que firmó un contrato con Gisela Valcárcel para dar la exclusiva del nacimiento de su hijo.

“A mí, ese señor (Deyvis) nunca me dijo que había firmado contrato con Gisela, que además está en libertad de hacerlo, pero no me prometas algo que no vas a cumplir. Él quería quedar bien con Dios y con el diablo, siempre quiere dirigirte, cuando Cassandrita estaba embarazada, decidió cuándo se iba a anunciar y por eso ella andaba tapando su pancita, era su estrategia, él es el famoso, los demás son su comparsa”, afirmó.

No solo eso, la periodista reprochó a Jessica Newton por contradecirse al señalar que hablará en privado con ella, pero luego le suelta cosas en sus redes sociales.

“Es el estilo de ella dice hablar en privado, pero, por otro lado, te suelta las cosas. Yo jamás saldría a contar detalles por más que esté peleada con Rodrigo, sus intimidades me las llevo a la tumba, porque tuvimos buenos años de amistad y cariño. Soy la mala de la TV, una maldita, pero de ahí a dar golpes bajos, no”, sentenció.

