La carismática Susy Díaz ha sorprendido al revelar que no posee una gran fortuna como algunos podrían creer debido a sustanciosos contratos que ha firmado en el pasado. La popular ‘reina de las dietas’ dijo qué es lo que hizo con su dinero.

La exvedette aseguró que debido a la reparación civil que le canceló al Estado se quedó sin dinero. Además, comenta que apoya económicamente a su primogénita, quien señala que tras separarse de Néstor Villanueva ya no recibe dinero de parte de él para mantener a sus dos hijos.

“Por favor, no especulen. Yo no tengo una fortuna, solo tengo puras deudas. Me quedé sin plata por pagar los 188 000 soles al Estado. Además, estoy abonando una cuenta pendiente que tiene mi hija Flor Polo con un dedo”, indicó la exvedette en entrevista con Expreso.

Díaz mostró su preocupación pues todavía cuenta con propiedades embargadas: “Yo soy muy responsable con todos mis compromisos económicos, no me gusta deberle a nadie, prefiero vender hasta mis calzones”, añadió.

Pese a lo agobiada que se encuentra, Susy Díaz no ha dejado de velar por sus dos nietos. Esto le ha costado diversos enfrentamientos con la expareja de su hija.

A lo largo de su vida, Díaz ha sido secretaria, vedette, congresista de la República y comediante. También ha desatado por su filosofía de vida y sus icónicas ‘dietas’.

