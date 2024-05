Paco Bazán sorprendió a sus seguidores al expresar su incomodidad por los comentarios que han surgido sobre su supuesta ruptura amical con Ely Yutronic, conductora del noticiero de ATV.

El presentador usó unos minutos de su programa de YouTube ‘CONSEÑAL TV’ para aclarar que no tiene una amistad con la conductora chilena, y que solo mantenían un vínculo estrictamente laboral.

“(¿Por qué se rompió la amistad?) Ahí va el tema, ¿De qué amistad hablan? (¿Hubo amistad?) No, ¿cómo puedes ser amigo de una persona que no conoces?”, dijo el exfutbolista de Universitario de Deportes.

En ese sentido, el conductor de ‘El Deportivo en otra Cancha’ consideró que los usuarios están atacándolo injustamente luego de ningunear su amistad con su colega y reafirmar que quiere recuperar a su esposa.





PEDIRÁ ACCIONES A ATV

Paco Bazán dijo sentirse afectado con las críticas en su contra y explicó que este tema no sólo está afectando a su familia sino también a las marcas que lo contratan como imagen.

“Yo he salido muy golpeado de esto de una manera muy injusta. Es un tema muy serio y no es joda porque han habido muchas cosas que han generado que a mí literal me saquen la mier... en redes sociales. Están afectado a mi familia, las publicaciones que hago con marcas comerciales, otros centros de trabajo, gente enferma que se compra un cuento, no es justo, me puse al medio de una situación, es increíble”, dijo el presentador.

En ese sentido, anunció que buscará conversar con el canal ya que está preocupado como se está viendo afectada su imagen.

“No quiero hablar porque primero tengo que conversar en mi canal muchos temas, hay muchos temas pendientes que tengo que hablar en mi canal con muchas áreas”, refirió.









