La conductora Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para criticar la entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán.

Medina indicó que Pinedo se comportó como una “fan enamorada” en vez de hacerle preguntas al futbolista: “Era un coqueteo y que todo el mundo se ganaba con eso y a ella se le salía lo bataclana. Creí que era una conductora aparentemente seria”.

“Estaba mirando toda la entrevista (...) Jazmín Pinedo parecía la imitación de lo que hacía Gisela Valcárcel en su programa. ‘La Señito’ cada vez que tenía un hombre al frente, la mujer se derretía y parecía que nunca hubiera visto un hombre en su vida”, añadió Medina.

Magaly insistió en que Jazmín no fue a entrevistar a Jefferson, sino a “sacarle una cita”: “Tienes que ponerte en el plan de conductor. No te han dicho ‘anda gileate al negro’. Te dijeron anda entrevístalo, ande muestra su casa, no te dijeron gileatelo, ya pues”.

Jazmín Pinedo le pidió a Jefferson Farfán que la cargara

Pinedo entrevistó a Farfán para su programa “+Espectáculos”. Como parte de la conversación televisada, la conductora conoció el gimnasio del deportista y ella le preguntó cuánto peso carga como parte de su entrenamiento.

Ante la consulta, el futbolista señaló que carga 80 kilos y Jazmín se animó en decirle a Farfán que la cargue para que le compruebe a los televidentes su fuerza.

“Yo peso 60 kilos. Cárgame si es verdad (que carga 80 kilos), pero no me tires”, expresó una “inocente” Jazmín Pinedo.

El comentario de la conductora causó mucha gracia al futbolista, quien no dudó en tomar la expresión de Pinedo en doble sentido: “¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué pasó amiga!”.

Blooper de Jazmín Pinedo con Jefferson Farfán

