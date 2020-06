Magaly Medina se declaró sorprendida luego de conocer que fue afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) sin que ella lo haya solicitado ni autorizado. “Según tengo entendido, el SIS es un seguro enfocado en personas de pobreza y extrema pobreza, entonces estoy asombrada porque pensé que alguien me había hackeado y que me habían inscrito porque yo no soy merecedora del SIS”, señaló Medina.

La periodista de ATV explicó explicó que fue afiliada al Seguro Integral de Salud de manera automática. “El SIS me había afiliado de manera automática porque, en su data, yo soy una persona de extrema pobreza, con razón el bono no llega a nadie, no llega a la gente que la necesita. Si estoy yo en su lista de gente beneficiada para personas pobres, para esas personas”, añadió.

Iván Cárdenas, gerente de la gerencia del asegurado del SIS, explicó que decidieron inscribir en el SIS a la conductora de televisión porque el seguro privado con el que ella cuenta no es completo.

“¿Magaly pidió el SISI?”, preguntó la reportera y Cárdenas, respondió: “No, lo hacemos a través de base de datos. En ese caso la señora Magaly Medina tenía un seguro que no era PEAS (Plan Esencial de Aseguramiento en Salud). Su seguro (con la empresa) Pacifico es parcial PEAS, o sea no llega a tener todo el PEAS, por eso a ella pudimos afiliarla, puedes encontrar gente que quizá podrá tener mucho dinero, pero el Estado tiene que garantizar que todo peruano acceda a un seguro mínimo, reitero, que se llama PEAS”.

Asimismo, Iván Cárdenas señaló que Magaly fue afiliada el 28 de mayo, y si ella desea desafiliarse debía enviar un correo. “Si la señora Magaly Medina desea retirarse y no estar en el SIS, ella nos puede enviar un simple correo donde diga que solicita su desafiliación voluntaria”, acotó.

Finalmente, Magaly Medina ironizó con el tema y señaló que probablemente también seria beneficiada con el bono que fue entregado a las personas más vulnerables. “De razón, voy a buscar de repente también tengo bono. Con razón tanta gente que tiene recursos ha recibido bono y la gente que tiene que hacer olla común no tiene bono, no tienen nada. Yo tengo SIS, qué vergüenza, me apena. Hay gente rogando por un SIS”, enfatizó.

