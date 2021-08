Sheyla Rojas se enlazó desde España con Magaly Medina para hablar sobre su vida familiar, su nueva relación y también sobre cómo hizo para limar asperezas con el padre de su hijo, Antonio Pavón.

En medio de la conversación, la periodista de ATV sorprendió a la exchica reality tras cuestionarla sobre los motivos por los que no se lleva a su hijo Antoñito a vivir con ella a México.

“No entiendo, si tú ya tienes una vida establecida allá (México), tienes un novio que te asume como novia, tienes una vida bastante cómoda, por qué no llevar a tu hijo contigo para que disfrute junto a ti de las cosas que estás disfrutando”, interrogó Medina.

“Tantos años batallé con Antonio, que dije que quizás era bueno que mi hijo compartiera tiempo con su papá (...) Tú mejor que nadie sabe que las peleas con él eran interminables, pero eso no significa que estaba abandonando a mi hijo, ni dejarlo de lado”, respondió la modelo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ preguntó a Rojas si su novio se opone a que lleve a Antoñito a vivir con ellos.

“Es raro que tú privilegies estar sola con tu novio y que no compartas tu felicidad con la persona más importante de tu vida: tu hijo. En vez de mandarlo a España ¿Por qué lo tuviste un tiempo contigo o tu novio se opone? (…) ¿Por qué no lo quieres integrar a tu vida? Que compartan la tenencia seis meses tú en México, seis meses Antonio. Antoñito no tiene a su madre a su lado”, increpó.

Sheyla respondió que su hijo está disfrutando de compartir con su padre y los otros miembros de su familia. “Suena feo como lo dices... Acá es verano, mi hijo está disfrutando muchísimo de los primos, va a la playa, está feliz. Yo voy a regresar, pero ellos también van a ir a México”, acotó.

Finalmente, la periodista se sinceró y manifestó a Sheyla que le parecía egoísta como madre. “A mí me parece que eres un poco egoísta como madre, porque si tienes una pareja estable, ese hombre dices tú que te ama, entonces lo que tú planteas primero es: ‘tengo un hijo y viene a vivir conmigo. Irá a visitar a su padre las veces que quiera, que pueda’, pero su hogar siempre tendría que estar donde estás tú”, puntualizó Medina.

“Me parece absurdo tu pensamiento. Siento que hemos tomado la mejor decisión, porque mi hijo está contento (...) Este año hemos quedado con Antonio que mi hijo comparta con él y con su familia, así como tantos años él vivió conmigo y nadie dijo nada”, contestó Sheyla.

