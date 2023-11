Melania Urbina utilizó sus redes sociales para anunciar el sensible fallecimiento de su madre, quien estuvo batallando contra el cáncer durante los últimos meses.

La actriz le dedicó una publicación en su perfil oficial de Instagram, acompañada de fotografías y un extenso texto recordando a su madre.

“Gracias mamá. Me emociona la suerte que he tenido de ser tu hija. Fuiste amorosa, generosa, divertida y tan fuerte. En todo sentido. A tu lado siempre me sentí segura y protegida. Porque si tú estabas, todo iba a estar bien. Extrañaré tu risa, tu sarcasmo, tu sabia practicidad, tus manías, tu capacidad de disfrutar los placeres de la vida” , escribió.

La artista también aseguró que extrañará a su progenitora e hizo una promesa para honrar su memoria.

“Extrañaré llamar a tu número y escuchar tu voz. Me sostiene el agradecimiento profundo de ser tu hija y de parecerme tanto a ti. Y honraré tu vida cada día, viviendo la mía con alegría. Te amo mamá. Saben, tuve a la mejor” , finalizó.





VIDEO RECOMENDADO