Daniela Doberti, madre de la actriz Ale Fuller, se pronunció tras la ruptura entre su hija y Francesco Balbi, con quien iba a casarse en febrero del 2024. La influencer hizo pública su separación tras varios días de haberse iniciado el rumor de que las cosas no iban bien en su relación con el abogado.

Según Doberti, la joven se encuentra tranquila y asegura que la apoyará en cada decisión que ella tome. Sin embargo, no evitó mostrar su tristeza por este fracaso amoroso.

“Se encuentra bien, tranquila. Ella no está en Lima, está en España. Ya se dio para tranquilidad de la prensa que le gusta estar atenta a todo. Ahí está el comunicado, ya no se van a casar, es lamentable, doloroso. Sobre todo para la familia que se encariña tanto con las relaciones de sus hijos, en este caso yo misma”, expresó en una conversación con la reportera de ‘Amor y Fuego’.

“La relación es de dos, por eso Ale ha tomado esa decisión. Todo bien, las cosas tienen que terminar de la mejor forma. Las relaciones cuando se rompen, lo más bonito es que no terminen mal”, añadió.

También descartó que el termino de la relación se deba a una tercera persona: “Ya no están juntos, hace bastante tiempo. Ha sido una decisión difícil de tomar, pero han decidido eso (...) No, no tiene nada que ver. No, ese no es el motivo; son diferencias (...) Ya es un tema muy personal de ellos”.

