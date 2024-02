Renovada. Luciana Fuster regresó al país y con el objetivo de cumplir su promesa, pues antes de viajar a Asia, donde se llevaría la corona de Miss Grand International , prometió llevar servicios digitales de última generación a diferentes hogares en el norte del Perú.

“Visité un par de provincias del norte antes de ir a competir a Miss Grand International y prometí que íbamos a empezar a hacer trabajos a mi regreso”, empezó diciendo.

La modelo habló con Perú21 y no solo brindó detalles de las actividades sociales que viene realizando alrededor del país, sino también abrió su corazón para confesar que su mamá cumple un rol muy importante en la persona que es ahora.

A tres meses del Miss Grand International ¿Se hizo una responsabilidad enorme llevar la corona?

Estoy viviendo este reinado de todo un poco, cuando estuve en Asia me ha tocado trabajar un montón en lo artístico, cumplir con los auspiciadores, hacer viajes y también ayuda social. Tengo mucho trabajo, pero estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, empezamos con ayuda en el país porque era una de las principales cosas que yo quería hacer.

¿Qué le dirías a tú yo de hace 6 años?

Le diría que siga haciendo lo que está haciendo, que le va a ir muy bien en un futuro, que nunca baje la cabeza, que no deje que nadie trate de pisotearla, que es una mujer fuerte y que va a ser exitosa.

Siempre me dije que ‘mi vida es la que yo me voy a crear’ porque siempre tuve esa convicción. Tuve un enfoque claro, así que le diría que siga en el camino que está porque lo está haciendo muy bien y le esperan cosas muy bonitas.

¿Cómo te definirías?

Soy una luchadora y trabajadora. Me gusta estar siempre acompañada, no solo de mi familia y de las personas que me quieren, como mi novio (Patricio Parodi), sino también de las personas con la que logro conectar a través de las redes sociales. Me gusta muchísimo sentirme cercana a ellos porque me apoyan en lo que hago y estoy muy agradecida.

Soy una persona que le encanta asumir nuevos retos, esforzarse al máximo, trabajar muy duro y conseguir lo que se propone. Y, sobre todo, jamás bajar la guardia porque siempre estoy innovando y reinventándome para poder dar una mejor versión.

¿Quién influyó en la persona que eres?

Mi mamá definitivamente. En mi caso, si no hubiera tenido a mi mamá, probablemente no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que he querido hacer en la vida. Ella siempre me apoyó y está conmigo todo el tiempo. A mi mamá le debo todo, le agradezco desde lo más chiquito hasta lo más grande porque mamá sabe de la vida.

Las mamás son especiales porque nunca te va a querer dar una opinión para hacerte fracasar, al contrario, es para ayudarte a mejorar.

