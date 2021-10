Luciana Fuster fue nominada al “Rostro más bello de 2021″, organizado anualmente por las organizaciones “TC Candler” y “The Independent Critics”. Ante esta noticia, la integrante de “Esto es guerra” explicó que al inicio no estuvo enterada de su nominación porque ella no postuló al concurso.

“La verdad que siempre soy la última en enterarme de todo. Yo siempre me entero por Instagram. La verdad que aún no la tengo muy clara de qué trata y la gente que me preguntó, esto no es un concurso al que yo haya postulado. Yo no mandé absolutamente nada y no tenía ni idea de la nominación”, señaló la modelo en declaraciones para “América Espectáculos”.

Fuster dijo sentirse feliz por ser considerada en el “Rostro más bello de 2021″ y de representar al Perú : “Cuando me enteré que fui nominada, obviamente me sentí feliz. Se trata de apoyar al país más que nada”.

Hugo García también declaró para “América Espectáculos” y recalcó que se enteró de la noticia por sus seguidores. Además, él pidió a sus fans a que voten por él AQUÍ.

“Al inicio no sabía de lo que me estaban hablando, hasta que me llegaron muchos mensajes en la tarde, donde me dijeron que me habían seleccionado en una página y que podría quedar entre los 100 rostros más bellos del mundo y de verdad que eso me sorprendió”, explicó el integrante de “Esto es guerra”.

“Me reí en algún momento y agradezco a la gente que votó por mí y a la gente que aún no ha votado, les pido que voten por mí”, añadió.

