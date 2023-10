La modelo peruana Luciana Fuster deslumbró una vez más en el Miss Grand International 2023, en esta ocasión en la fase preliminar del certamen de belleza que se realiza en Vietnam.

Fuster impactó con un traje de gala de colores rojo, naranja y dorado, y una caída de peluche con los colores del Perú.

Asimismo, la peruana lució con elegancia un traje de baño y cautivó en el escenario, donde desfiló al lado de otras 68 candidatas.





“Muchos se dieron cuenta de que no pude parar de sonreír cada vez que estaba en el escenario, y es que realmente estoy feliz. Una sensación de felicidad y satisfacción que no sé ni como explicar”, escribió Luciana Fuster en sus redes.

La presentación de la peruana emociona, sobretodo porque no pasó al Top 5 ‘Grand Voice’ luego de cantar ‘Amantes’ de Mike Bahía.

Como se recuerda, Fuster tampoco logró pasar al top 20 en el Country’s Power of the Year, tras no recibir apoyo en las redes sociales.