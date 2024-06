Alfredo Adame, uno de los famosos más polémicos de México, vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de ser arrestado por agredir verbalmente al periodista del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante.

A través de sus redes sociales, el actor publicó un video informando a sus seguidores que se encontraba en camino al Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social conocido como “El Torito” para cumplir con una sanción que le impusieron las autoridades.

“Qué tal amigos, no me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado “El Torito” aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”, sostuvo el actor entre risas.

Como si se tratase de un chiste, Adame se burló de la situación e incluso aseguró que si el público no tenía noticias de él en las siguientes horas, ya sabían dónde encontrarlo.

“Ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito, bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico voy de recluso al ‘Torito’”, sostuvo entre risas.









Por su parte, Gustavo Adolfo Infante saludó la decisión de las autoridades judiciales de su país y explicó el origen de su enfrentamiento contra el actor.

“Fue por los insultos en contra de mi mamá y en contra de un servidor, lo arrestaron por orden de un juez de control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí”, detalló





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: