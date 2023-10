Si bien Milett Figueroa y su pareja de baile Martín Salwe se salvaron de caer en sentencia en ‘Bailando 2023′, la peruana no dejó de mostrar su molestia porque han intentando dejarla como “mala” por bailar bachata con otra pareja.

“Quisieron dejarme como mala compañera y la verdad es que no lo soy”, expresó la modelo.

En ese sentido, dijo que están intentando de desmerecer su trabajo en el reality argentino. 7

“Lo que me da tristeza es que quieran desmerecer mi trabajo, porque me esfuerzo muchísimo acá, no solo vine a coquetear con Marcelo Tinelli, pero no es así. El juego que tengo con Marcelo es muy natural, me divierto, juego también. He tomado clases de baile”, expresó.

Finalmente, agregó: “Sí veo a mucha gente que me quiere elminar y está bien, cada uno tiene razones y sus motivos para hacerlo”.

En la última gala, Milett y Salwe fueron de los dúos más votados por sus compañeros para pasar a sentencia, pues no les agradó su performance. Sin embargo, el jurado Ángel de Brito decidió salvarlos con su voto.

Luego de abrazarse por seguir en competencia, Martín se fue con Nenu, una bailarina del staff con quien asumirá el resto de la competencia. En tanto, Milett se lucirá a partir de ahora con Gabriel Rentería, danzante profesional.