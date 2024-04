Lucía Méndez dejó en shock a más de uno al contar detalles del encuentro casual que dio pie al fugaz romance que tuvo con Luis Miguel en los años 90, quien es 13 años menor que ella.

En una entrevista exclusiva con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, la actriz contó que un día, el ‘Sol de México’ apareció en su habitación de hotel en Miami asegurando que necesitaba consuelo debido a la desapareció de su madre, pero lo que nunca imaginó es que aquella conversación terminaría en una noche de copas.

“Llega Luis Miguel, smoking, dorado con una botella de champaña en la mano y yo con los pelos parados, babeando y en pijama y le digo ‘Mickey ¿qué onda?’ y dice ‘es que no encuentro a mi madre y estoy muy triste... Por favor Lucía, necesito hablar con alguien’ y yo dije bueno, pero por aquí no se me pasaba nada, o sea yo lo veía como un chavito”, confesó Méndez.









Tras ello, la actriz de Colorina asegura que se retiró al baño y regresó para seguir compartiendo con el cantante. No obstante, minutos después perdió la consciencia y no supo qué pasó.

“Al día siguiente me quedó como ‘¿Qué onda Mickey?’ y él: ‘No hay problema, ya pasó’... Le dije ¿Ya pasó qué?... ‘No, ya pasó todo, ¿cuál es el problema?’ . Me puse como energúmeno. ‘No es posible, qué barbaridad me emborrachaste’, pero qué culpa tenía él, yo ya tenía 30 años”, recordó la cantante de Corazón de piedra.

Lucía Méndez también contó que luego de este episodio, Luis Miguel la buscó para conquistarla, y pese a que tenían buena química, su amorío no prosperó debido a la diferencia de edad.

“Pero yo siempre tenía en mi cabeza que yo le llevaba años y que no iba a suceder nada bueno, que no debía estar con él y la verdad siempre traté de no enamorarme”, indicó la artista.





