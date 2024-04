Claudia García, experta en moda e imagen, desató polémica la semana pasada luego de lanzar fuertes críticas contra Yahaira Plasencia por el look que usó en la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024.

“El color de cabello le queda fatal, el color de cabello no es para ella, ese (pelo) amarillo ya está medio cucarachón. Ese tipo de trajes ya son muy antiguos, son de ‘Juana la Cubana’ (...) Basta de ese tipo de disfraz, hay que ponerse un vestido un poquito más elegante”, dijo en el programa ‘América Hoy’ donde estuvo analizando el vestuario de las famosas.

Luego de la avalancha de críticas, la asesora de imagen utilizó sus redes sociales para exponer a los miembros de la producción del espacio de Ethel Pozo y revelar que fueron ellos quienes le pidieron criticar fuertemente a la ‘Reina del Totó’.

“Antes de entrar al programa, la producción me dijo “dale con palo” sobre todo hay que ver a Yahaira porque ella siempre se viste mal (...) Me he tenido que controlar un poquito, pero la producción dijo, yo solo di mi opinión”, sostuvo.

Tras ello, Claudia García aclaró que no tiene nada personal contra Yahaira Plasencia y que no cuestiona su talento como artista, pero sí critica los outfits que usa con frecuencia en eventos internacionales, para los cuales considera, no está a la altura.









Hasta el momento, el programa no ha respondido a la acusación de la asesora de imagen.

Sergio George opinó sobre la carrera de Yahaira Plasencia





La cantante Yahaira Plasencia está celebrando sus 30 años de vida de una manera especial, acompañada del reconocido productor Sergio George. Ambos fueron invitados a disfrutar de la gala de los ‘Latin American Music Awards 2024′. Sin embargo, una transmisión en vivo en Instagram reveló una conversación entre la pareja que generó fuertes comentarios.









Durante la transmisión, Plasencia estaba emocionada por asistir al evento junto a George, pero este último aprovechó la oportunidad para hacer comentarios controversiales. “En serio estás aquí por tu talento y también por las nalgas, pero fuera de eso... ”, expresó el exproductor de la salsera, provocando indignación entre los seguidores.

A pesar de la incomodidad, ambos intentaron mantener un ambiente ligero entre risas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando un seguidor preguntó si volverían a trabajar juntos. La respuesta de George fue contundente: “Para pagarme tú no puedes pagarme, ya no está el inversionista” , haciendo referencia a Jefferson Farfán.





