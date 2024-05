Nostálgico. Lucho Cuéllar reapareció en el ojo público para hablar sobre la fama que alcanzó con el Grupo 5, así como del intenso ritmo laboral que provocó que se perdiera los mejores momentos con sus hijos.

El músico señaló que sus inicios en la música fueron complicados para su familia, ya que tenía constantes giras, lo que llevó a romper su relación con la madre de sus hijos. “Ella se cansó porque los viajes eran muchos, llegaba a las 8 am y salíamos a las 3 pm de viaje, otra gira de 15 días”, empezó diciendo el artista.

“Yo siento muchísimo no haber compartido la niñez con mis hijos, no haber pasado tiempo con ellos, de haber visto sus primeras caídas, sus primeras palabritas, me dediqué mucho al trabajo. Mi hija mayor cumple 19, mi hijo 15 y mi hija la menor 14, no pude gozar de ellos por el trabajo”, lamentó Cuéllar.

Por otro lado, aseguró que la fama lo llevó a perderse en las fiestas. “Siempre he salido a tomar mis tragos con mis amigos, pero cuando empecé a trabajar fuerte ya no tenía días festivos, no tenía cumpleaños, Día de la Madre, los cumpleaños de mis hijos, la oportunidad que tenía la tomaba a mil, lo que no hacía en un mes lo hacía en unas horas”, contó.

Cuéllar aclaró que su actitud llevó a preocupar a su mamá: “En este trabajo y con el estilo de personas con las que trabajamos, si les dices que no, lo toman a mal. A mí no me hizo daño, pero sí a las personas que amaba, mi mamá fue la que más sufrió, la he visto llorar por mi culpa”.

El músico confesó que llegó a visitar un centro de rehabilitación, pero que la prensa exageró la noticia. “No he estado tirado en la calle, en un fumadero o andando como loco, vendiendo mis cosas... yo he sido fuerte, me he mantenido fuerte y seguiré estando fuerte”, refirió.





Lucho Cuéllar reveló que sufrió de una fuerte depresión

Lucho Cuéllar ha regresado al mundo de la música, pero no ha olvidado los duros momentos que vivió en el pasado tras alcanzar gran fama en agrupaciones como ‘El Grupo 5′.

Cuéllar se animó a revelar en una entrevista para el programa ‘La banda del Chino’ que fue diagnosticado con una fuerte depresión. Sin embargo, gracias al tratamiento que siguió y su fuerza de voluntad logró salir adelante.

“Muchas personas piensan que toqué fondo y eso, pero a mí no me han visto tirado en la calle, no me han visto sentado tomando bajo un árbol o durmiendo. Al momento que llegó la fama comenzaron a llegar los amigos ‘oe, salud’. (Llegaron) las amigas, las juergas, las malas noches y después se transforma en una vida bohemia. Uno pierde la cabeza, la fama te puede enfermar como no. En este caso, de repente sí, me dio mal y de repente me guie por la vida alocada, pero todo tiene su momento. Ya los años pasan, los años pesan”, contó Lucho Cuéllar.

Lo que me diagnosticaron fue que estaba con depresión muy fuerte. Psiquiátricamente estuve con tratamiento, pastillas, medicinas. Uno piensa que te pueden encerrar, pero hay otra cosa. Si tú no pones de tu parte o fuerza de voluntad, por más que te metan en 50 mil centros de rehabilitación o por más que te alejen de todo, vas a recaer porque no hay fuerza de voluntad. Pero si las tienes y confías en ti, te vas a tropezar, pero luego te vas a levantar, parar firme y decir: ‘¡Vamos para adelante!’”, agregó el cantante.

