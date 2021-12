Mauri Stern volvió a causar controversia tras lanzar una dura crítica contra el imitador de DJ Bobo, quien llegó a “Yo Soy: Grandes batallas internacionales” para quitarle su lugar al consagrado Lucho Barrios.

El productor no midió sus palabras y lanzó una lisura al aire mientras opinaba sobre la pronunciación Andy Hiller, verdadero nombre del imitador del músico suizo, quien cantó el tema “Shadows Of The Night / Everybody”.

“Es como los minions que hablan muchos idiomas juntos. No le entendí nada, es la primera presentación en las grandes batallas que digo: ‘¿Qué caraj... pasó aquí?’ No le entendí nada”, dijo Mauri Stern.

Su fuerte comentario dejó sin palabras a Cristian Rivero y a los demás integrantes del reality de canto de Latina. El jurado, finalmente, decidió apostar por el imitador de Lucho Barrios y eliminar de la competencia al que pudo ser el único representante del género tecno en el programa.

La fuerte crítica de Mauri Stern llega un día después que el exintegrante de Magneto tuviera un noble gesto con uno de los imitadores de Menudo, a quien le regaló su saco para que tuviera una mejor performance.

“Hay una cosa que me agobió mucho y fue el vestuario de los integrantes, pero lo resolví. (…) Te voy a decir una cosa, se te ve bien y te regalo mi saco. Te lo puedes quedar con mucho cariño. Ya está, te lo regalo”, señaló el conductor mexicano.

