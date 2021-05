Las dos primeras galas de “Yo Soy: Nueva Generación” estuvieron marcadas por emotivas presentaciones y una nueva disputa entre Mauri Stern y Micheille Soifer. Ahora, el exintegrante de Magneto se encargó de poner paños fríos a la situación.

En la reciente edición del programa de imitación de Latina, el jurado mexicano aprovechó una pregunta de Rafael Cardozo para aclarar que hizo las paces con Micheille; sin embargo, esto no sería garantía de que no puedan tener desacuerdos artísticos.

“Sabes una cosa, y lo hablábamos antes del show. Ella y yo, que hemos hecho las paces, no quiere decir que (no) vamos a seguir en acuerdos y desacuerdos artísticos para ayudar a los chicos”, expresó Mauri Stern.

En otro momento de la noche, tras la batalla musical entre las imitadoras de Susan Ochoa y Natalia Jiménez, Rafael Cardozo insistió en que Mauri Stern, en su mayoría, opina distinto a la exchica reality.

“Ojo, no es a propósito. No se vayan a confundir, no hagamos otra vez drama. Simplemente es percepción artística, no hay más”, aclaró Mauri Stern, para luego continuar con la votación del programa.

Como se recuerda, Mauri Stern y Micheille Soifer tuvieron un cruce de palabras luego de la presentación de las imitadoras de ‘Jeanette’ e ‘Isabel Pantoja’. Ambos coincidieron que fue una gran batalla; sin embargo, tuvieron desacuerdos al momento de aconsejar a las concursantes.

