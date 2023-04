Verónica Linares dio una entrevista para el programa ‘Estás en todas’, en la que comentó sentirse sumamente preocupada por la liberación de Winston Manrique Canales, sujeto que fue arrestado por acosarla y amenazar de muerte a su pareja. El hombre, que se ha acercado en múltiples ocasiones a la casa de la periodista, tendría “una alteración psiquiátrica” y posee el carnet de CONADIS.

“Al inicio no le hacía caso, me mandaba besos y me gritaba: ‘Te amo’. Él tiene un curador, o sea es una persona declarada inimputable, no podemos decir que hizo un delito. No puede ser sentenciada porque es una persona vulnerable”, comentó Verónica en el inicio de la entrevista.

De acuerdo a Linares, el sujeto se ha estado acercando a su domicilio desde enero, fecha en la que se comenzó a repartir los partes de su matrimonio. Por ello, teme que se pueda apersonar a la ceremonia de su matrimonio, aunque ha conversado con su familia para tomar medidas al respecto.

Además, el sujeto le mencionó a “su hija”, por lo que Verónica le pidió a su niñera que tenga cuidado con posibles ataques. No obstante, su condición de diversidad funcional impediría que lo sentencien:

La gota que rebasó el vaso fue que apareció en mi casa el sábado en la noche llegó y mi esposo si estaba, por sugerencia de la terapeuta dile que se vaya y que eres su esposo. Se fue, pero vino una segunda vez y yo veía que él quería provocarle, empezó a insultarme a mí, a él, a Federico, a nuestra hija. Si mi marido pisaba el palito, mi esposo iba a terminar denunciado porque él tiene su carnet del CONADIS”, finalizó Linares.