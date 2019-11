El productor y percusionista Tony Succar, quien el último viernes triunfó durante la ceremonia de premiación los Latin Grammy 2019 al ganar en dos categorías de este importante certamen como Mejor Álbum de Salsa por su disco “Más de mí” y a Productor del Año contó detalles inéditos de la colaboración de Gian Marco en su disco ganador.

Según relató el joven a RPP, conoció a Gian Marco luego que este lo contactara para grabar ‘El Ritmo de tu Corazón’, tema en el que comparten créditos con el Grupo 5. Lo curioso de esta historia es que Succar era quien quería incluir primero al autor de ‘Sentirme Vivo’ en un disco que venía trabajando.

"Yo quería contactar a Gian Marco para grabar en mi disco. No lo conocía. Pero entonces me escribe él por Instagram y me dice: ‘Mira, Tony, quisiera hablarte de un proyecto que tengo’. Me explica que quiere hacer el tema ‘El ritmo de mi corazón’ de Grupo 5. Le digo que sería un honor. No pensé que él me llamaría a mí para hacer esa canción, porque es el género de cumbia y lo quería en una versión medio pop y yo hago más salsa. No pensé que confiaría en mí. Resulta que lo hacemos y fue todo un éxito y a la gente le encantó”, expresó.

Luego de la grabación de este tema, el ganador de los Latin Grammy venció su temor y le propuso por fin a Gian Marco participar en su proyecto que era la adaptación del tema “She’s Out Of My Life” de Michael Jackson, incluido dentro del disco ‘Más de Mí’, ganador del reconocimiento de Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

“Cuando le enseñé la canción (a Gian Marco), se enamoró del arreglo y del tema. Me dijo: ‘Tony, cuando quieras, vamos y grabamos la canción’. Le pregunté si debía hablar con su mánager o algo, y me dijo que me olvide de eso. No me cobró ni un dólar”, señaló.

Como se recuerda, Succar junto a otros músicos peruanos, brillaron en la última ceremonia de premiación más importante de la música latina.