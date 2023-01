La actriz recordada por su papel de ‘Mi amor el wachiman’, María Grazia Gamarra , negó ser entrevistada por el influencer ‘Wenderlandia’ porque no la reconoció el centro comercial. El momento quedó registrado y fue publicado en TikTok .

Todo ocurrió, cuando el Tiktoker se acercó a preguntarle: “Oye, disculpa que te moleste, rapidito nomás, ¿Cuál es tu nombre, perdón?”, fue la primera y única pregunta que logró hacerle a la actriz.

La respuesta de Maria Grazia no se hizo esperar y con una risa de incomodidad por la acción dijo lo siguiente: “Pero, si no sabes quién soy, ¿para qué me vas a entrevistar?”, fue la respuesta que dio Gamarra, dejando al joven con la palabra en la boca.

Wenderlandia intentó seguirla, pero la perdió de vista: “Es que me da curiosidad. ¿No sé quién es? Uy qué botada, pero es que en verdad, no sé quién es”, dijo el tiktoker asombrado de la actitud de la actriz y comenzó a consultar al público que estaba cerca.

Los espectadores advirtieron al youtuber que era una de las protagonistas de ‘Al fondo hay sitio’. “¿Fue una falta de respeto de mi parte, crees?”, respondió y sin ningún remordimiento continúo con su transmisión.

“Como no vas a conocer a Alejandra Baigorria”; “Como no vas a conocer a hanna montana(sic)”; “te pasaste como no vas a conocer Joana San Miguel”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Mientras que otros se mostraron favor de la postura de la conocida ‘Macarena Montalbán’. Le doy la razón, si no sabes quién soy, ¿para qué me quieres entrevistar?”, “La respuesta fue correcta y los de atrás tampoco sabían” , dijeron otros.





¿Quién es el esposo de María Grazia Gamarra?





María Grazia Gamarra ha escrito el guion de su propia historia de amor desde hace varios años. La actriz se casó el 9 de junio de 2019 con Heinz Gildemeister. Fruto de esta unión, la pareja tiene dos pequeñas. Con el pasar del tiempo también se han logrado consolidar como una de las relaciones más sólidas del medio.

Los esposos se conocieron desde muy jóvenes, pues ambos asistieron a la graduación del hermano de una amiga cuando eran adolescentes, y habrían empezado a salir cuando tenían 18 años; sin embargo, al poco tiempo terminaron. En el 2015, la revista Magaly TeVe publicó imágenes de ambos dándose un beso. Además, se señalaba que tenían un vínculo de hace un año.

En el 2017, la actriz dio a conocer públicamente su relación con Gildemeister. Asimismo, señaló que estaba muy enamorada y deseaba casarse con su novio. Al año siguiente, en noviembre de 2018, se convirtieron en padres.

El 8 de junio de 2019, María Grazia se unió en matrimonio civil a Heinz Gildemesiter con el visto bueno del alcalde de San Borja, Alberto Tejada. Dos años después, en agosto de 2021, llegó su segunda pequeña de nombre Elena.