Sully Sáenz respondió fuerte y claro al informe del programa “Magaly TV, la firme”, donde señalaban que la modelo no había hecho ningún gasto para la organización de la fiesta de cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con Evan Piccolotto.

A través de sus redes sociales, la conductora de la Tinka compartió un aclarador mensaje donde aseguró que el informe del programa de Magaly Medina mentía al señalar que “toda la fiesta” haya sido canje o que todo le haya salido gratis.

“Con respecto a la nota que sacó el programa de Magaly ayer sobre el cumpleaños de mi hijo: Es falso que ‘TODA’ la fiesta como han dicho ha sido canje o me haya salido ‘todo’ Gratis. El tema de las menciones me habrá ayudado solo un 25% del costo total de la fiesta”, señaló Sáenz en su comunicado.

“Muchas de las menciones me dieron descuento, no el costo total. La información que están dando es errónea, si se pagó por los inflables, la mención fue por el descuento que me brindaron, la persona que sale hablando como empresa de los inflables “no es de los inflables”, al parecer pusieron la voz de otra persona”, agregó.

Sully Sáenz compartió este comunicado en respuesta a Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Finalmente, Sully Sáenz aseguró que realizó “un gasto fuerte” para celebrar el cumpleaños número 8 de su pequeño, pero que lo hizo con mucho cariño y amor.

“Todo ha sido un gasto fuerte que se hizo con mucho esfuerzo y amor, pero valió la pena porque mi hijito lo disfrutó muchísimo, fue el más feliz del mundo en su día. Los que me conocen saben como me rompo el lomo trabajando duro como mamá para darle lo mejor a él”, cerró Sáenz en su mensaje.

VIDEO RECOMENDADO

María Pía Copello se burla de la edad de Johanna San Miguel

Las conductoras del reality volvieron a sostener un intercambio de palabras luego que los “Guerreros” ganaran un punto, aparentemente de forma irregular debido a un error de la producción. (Fuente: América TV)