La cantante de Son Tentación Angie Chávez , al igual que muchos personajes de la farándula, decidió responder preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, quienes se preocuparon por la participación de la cantante luego que dé a luz a su pequeña Luna Belén.

Angie Chávez, así como el grupo Son Tentación , comentó vía Instagram que no hay nada de qué preocuparse pues regresará apenas esté lista. Asimismo, confesó que tiene 39 semanas de embarazo y revela que ya no falta mucho para tener a su linda bebé.

Angie Chávez en Instagram Angie Chávez en Instagram Angie Chávez en Instagram

"A más tardar del día lunes...si es que no me dan contracciones antes, pero parece que está muy cómoda adentro, porque no he tenido ni una sola molestia", respondió la integrante de S on Tentación a través de Instagram .

La cantante Angie Chávez reveló además que espera tener un parto normal en vez de cesárea. “Le pido a Diosito que todo siga su curso normal, para que sea natural”.

Vea también Liam Gallagher le pidió a su hermano Noel que se unan y vuelvan a formar Oasis

Recordemos que en junio la cantante de Son Tentación tuvo un baby shower donde la acompañaron sus amigas de la agrupación, entre ellas Paula Arias , quien también está embarazada.