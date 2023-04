Kille Gonzáles, conocido como ”Pepino”, dice que está feliz por la oportunidad de aparecer en el programa “JB en ATV”, de Jorge Benavides, con su personaje “La Charapita”. Admite que hará todo lo posible para ser humilde y seguir los consejos de JB y de compañeros como Danny Rosales y “Cachito” Ramírez.

‘Pepino’ dio detalles de cómo conoció a Benavides y que gracias a una broma, cuando interpretaba a su personaje “La Charapita”, pudo romper el hielo y ganarse la venia de JB.

El cómico contó en Trome que estuvo muy contento porque fue bien recibido por el elenco. Eso sí, comenta que le sugirieron que siempre pise tierra.

“Todos me recibieron muy bien, les gustó mi show y me felicitaron. Me recomendaron que siempre pise tierra, que no pise huevos y no me crea más que los demás, y eso siempre hago, mi trabajo con humildad”, señaló Pepino.

Sobre la salida de Dayanita y que él sería su reemplazo, Pepino aclaró que son amigos, pero que “trabajo es trabajo y nada tiene que ver con la amistad”.

El cómico explicó que se ha dedicado a estudiar y prepararse en la actuación.

“Tengo 23 años y a la par estudio pedagogía teatral en formación actoral, estoy en el sétimo ciclo. Siempre he querido prepararme, porque mucho se ha dicho de los cómicos populares, que éramos vulgares, eso me empujo a estudiar para que la gente no siga pensando eso de nosotros.”





