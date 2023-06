Kille González Rodríguez, el popular ‘Pepino’ de ‘JB en ATV’, salió al frente para defenderse luego que Dayanita lo dejara mal parado por un supuesto desplante al no asistir a un show en el interior del país.

El cómico negó haber incumplido un contrato y se mostró sorprendido por las declaraciones que Dayanita y Danny Rosales hicieron en su contra para justificar su ausencia en el evento.

“ Yo les dije (que no iría) Hablé con Danny Rosales. Recién me entero de que hablaron mal de mí. No juzgo, pero todos somos inteligentes para darnos cuenta”, señaló ‘Pepino’ en una entrevista con un medio local.

Sobre los motivos por los que no llegó a la presentación, el integrante de ‘JB en ATV’ aseguró que nunca se comprometió porque tenía otras responsabilidades que cumplir.

“El productor nunca habló conmigo. Querían que yo ponga mi pasaje para ir y no acepté. El jueves querían que viaje y yo termino de grabar en “La casa de la comedia” a las 12.00 p. m. Ellos no graban a esa hora, por eso fueron. Al día siguiente yo tenía clases. Yo estudio y eso es lo primero”, declaró.

¿Qué dijo Dayanita?

Dayanita pasó un incómodo momento durante su presentación en un coliseo en el interior del país, y es que tuvo que pedir disculpas a todo el público por la ausencia del cómico Kille González, más conocido como ‘Pepino’.

En las imágenes difundidas por el portal Instarándula se ve a la actriz bastante enojada mientras se dirigía a los asistentes. “Al final Pepino no llegó”, señaló la ‘ratuja’ que le envió el video a Samuel Suárez.

“Nosotros, como artistas que estamos acá, hemos aguantado desde ayer viajando como 10 horas y tenemos que trabajar porque ustedes se merecen todo el respeto del mundo, porque ustedes no son un juego y a mí me ha costado muchas cosas, salir adelante”, señaló.