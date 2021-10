La cantante Paula Arias lamentó que los últimos días recibiera gran cantidad de críticas y cuestionamientos por retomar su relación con el futbolista Eduardo Rabanal, luego que este fuera ‘ampayado’ en situaciones cariñosas con su expareja y madre de su hijo, María Fernanda Rodríguez.

“Por más que nosotros tengamos una vida privada, (…) me debo al público. (A ellos) quiero decirles que nunca me van a ver triste, mal, derrotada. Algunas personas se han enfocado solo en criticar, en juzgar, en sacar conclusiones que no son ciertas”, señaló la salsera en el programa “Mujeres al mando”.

La líder de la orquesta “Son Tentación” pidió hacer un alto a las críticas y reiteró que su relación con el futbolista del club Carlos A. Mannucci forma parte de su vida íntima. “Son mis decisiones, es mi vida privada, son mis sentimientos”, acotó.

“Lamentablemente esto es parte de nuestra vida pública, pero quiero pedir que hagan un stop sobre todo lo que ha pasado, es una decisión que ya la tengo tomada, la que está viviendo soy yo, la que está tranquila y feliz soy yo”, añadió.

Regresó con futbolista

Paula Arias ocupó las primeras planas luego que anunciara que había decidido darle una segunda oportunidad a Eduardo Rabanal, días después que la expareja del deportista asegurara que él había intentado volver con ella pese a que tenía una relación con la cantante.

Paula Arias y Eduardo Rabanal