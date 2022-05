Luego de ser captada besándose con su expareja Eduardo Rabanal, Paula Arias se encargó de desmentir los rumores de reconciliación y, a través de las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, dejó claro que está más soltera que nunca.

“Nunca dije que hayamos retomado la relación. Simplemente nos encontramos, tuvimos una reunión bonita, muy amena, y ya está”, señaló la salsera, minimizando así el ampay donde se luce bastante cariñosa con el futbolista.

Si bien negó una reconciliación con Rabanal, Paula Arias aseguró que no le cierra las puertas al amor, por lo que no descarta retomar su relación con su expareja o conocer a alguien más.

“Si va bien, sí claro (retomaría la relación). No hay ningún problema porque tenemos una bonita amistad. No hemos terminado peleando, siempre hablamos de la mejor manera. De repente más adelante por ahí alguien me llama la atención ¿Quién sabe?”, añadió la artista.

Recordemos que, a inicios del 2022, Paula Arias y Eduardo Rabanal dejaron de seguirse en las redes sociales y eliminaron todas las fotos que habían publicado juntos, para luego confirmar que habían terminado poco después de anunciar su compromiso.

