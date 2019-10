El anuncio del retorno de “Pataclaun” ha generado diversas reacciones en las redes sociales, muchos fanáticos de la emblemática serie de los 90 se mostraron en desacuerdo con el elenco conformado de esta nueva versión.

Cathy Sáenz forma parte de este nuevo proyecto dirigido por July Naters. En la conferencia de prensa donde se presentó al nuevo elenco, la productora de televisión restó importancia a las críticas.

“Hace mucho tiempo aprendí a festejar los momentos lindos y a quedarme con lo positivo. De todas maneras siempre cuando uno está detrás de un anonimato te va a decir cualquier cosa. Entonces a mí no me han visto en escena todavía, entonces no tendría por qué afectarme. No hay forma que yo les entregue mi energía”, sostuvo.

Cathy Sáenz también anunció las fechas de “PataKultural”, un show donde presentarán a “Las monjas del Santo convento” con Katia Palma, Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero y también un Stand Up de humoristas formados en “Pataclaun” como Mateo Garrido Lecca, Gachi Rivero, Marisol Benavides, entre otros.

Las fechas programadas para este evento son 25 y 26 octubre, 1 y 2 de noviembre, 8 y 9 de noviembre en el teatro Julieta