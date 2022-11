Hace unos meses, se dio a conocer que diversos personajes públicos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga figuraban como personas fallecidas en el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). En esta ocasión, fue el chico reality Nicola Porcella quien denunció el hecho en su Instagram.

El exnovio de Angie Arizaga se pronunció en sus redes sociales para revelar que no pudo renovar su documento de identidad (DNI), debido a que estaba “muerto”. Este hecho le causó gracia, pues decidió tomarlo con humor.

“Bueno, estoy un poco preocupado porque según Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, expresó el modelo en sus redes sociales.

“Si alguien ha suplantado mi identidad, por favor devuélvanmela porque figuro como fallecido y no puedo sacar mis documentos. Por favor, se los pido, devuélvanme mi identidad, así que nada, vamos a ver qué pasó”, agregó.

Registros falsos de defunción

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), anunció el inicio de acciones de fiscalización por los registros falsos de defunción de personas.

A través de un comunicado, indicó que la finalidad es esclarecer esos hechos y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan, ante la vulnerabilidad que presentarían los sistemas que registran este tipo de información.

“La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales vela por la observancia de la Ley 229733, Ley de Protección de Datos Personales, la cual establece que quienes realicen tratamiento de datos personales lo deben hacer implementando mecanismos técnicos y organizativos que garanticen la seguridad, calidad y confidencialidad de la información personal”, manifestó.

“Oportunamente, la ANPD dará a conocer los resultados de las investigaciones, que pueden significar la imposición de sanciones administrativas (multas) y/o medidas correctivas para superar los problemas de vulnerabilidad que se lleguen a acreditar”, sentenció.

Al respecto, la titular del registro, Carmen Velarde, responsabilizó a los médicos que acceden al Sinadef con usuarios y contraseñas que el Ministerio de Salud solicita formalmente para emitir certificados de defunción.

Asimismo anunció que desde el viernes 14 de octubre, no se emitirán automáticamente las actas de defunción de oficio y que se bloqueará el acceso a todos los usuarios que fueron entregados al Minsa para que los médicos puedan registrar certificados de fallecimiento.