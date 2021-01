Artistas de talla internacional ven con buenos ojos actuar en el Perú. Tal es el caso de la venezolana Gaby Spanic, recordada por su rol protagónico en la telenovela “La usurpadora”, quien aseguró que desearía venir al Perú para trabajar con el productor Miguel Zuloaga.

Ello quedó evidenciado en el juego de preguntas y respuestas de Instagram que la destacada actriz se animó a realizar con sus seguidores a través de sus Stories y fue ahí donde le consultaron: “¿Te gustaría trabajar en Perú? ¿Qué te parece?”.

“El año pasado no se pudo porque yo estaba en Europa, pero este año solo espero que mi querido Miguel Zuloaga me lleve”, respondió emocionada Spanic. Por su puesto, el productor no se quedó atrás y aseguró que espera concretar pronto un proyecto con ella.

Gaby Spanic y su deseo de actuar en Perú. (Foto: @gabyspanictv)

“Siempre es halagador que grandes estrellas internacionales quieran trabajar con uno. Es un orgullo no solo para mí, sino para todo el equipo de ProTV y esperemos contar con su talento en algún momento no tan lejano“, dijo Zuloaga, quien es la mente creativa de producciones como “Princesas”, “Te volveré a encontrar”, entre otras.

El productor peruano señaló que aún no tiene en mente el papel para Spanic, sin embargo le gustaría que fuera la antagonista de una de sus telenovelas. Además, destacó que las producciones peruanas estén en la mira de otros países por la calidad que se está mostrando.

PRINCESAS EN TEATRO

Por otro lado, Miguel Zuloaga también indició que debido al gran éxito que viene logrando la telenovela “Princesas”, le gustaría llevar esa historia a las tablas. “Cuando la pandemia esté controlada espero realizar la obra musical, ya que las canciones son interpretadas por las mismas actrices y actores”, manifestó.

Indicó que esta propuesta es bastante ambiciosa ya que el elenco que tiene da la talla para que sea de calidad y el público pueda disfrutar. Zuloaga también mencionó que en los próximos días espera tener una confirmación para la segunda parte de la producción de América TV.

NUEVA SERIE

Miguel Zuloaga también contó que ya iniciaron las grabaciones de la serie “Junta de Vecinos”, con dos actrices internacionales: la mexicana Cynthia Klitbo, recordada por sus papeles en “El privilegio de amar” y “La dueña”, y la argentina Bárbara Torres, quien dio vida a ‘Excelsa’ en “La Familia P. Luche”.

“En ProTv estamos muy orgullosos de contar con tremendas actrices extranjeras. En la comedia, Klitbo será la villana ‘Genoveva’, actriz venida a menos por un incidente, mientras que Torres encarnará a ‘Chela’, quien tendrá varios enfrentamientos. Esta nueva producción juntará a un elenco A1 peruano y extranjero”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla y su deseo de pertenecer al elenco de “Princesas”

Maju Mantilla y su deseo de pertenecer al elenco de "Princesas"