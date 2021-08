Magaly Solier se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para defenderse, luego de que un juzgado le quitara la tutela de sus hijos menores.

Es así que la actriz dio la entrevista por videollamada. Sin embargo, se le veía bastante distraída y daba frases sin concluir. Magaly Medina pasó unas imágenes donde supuestamente Solier había dejado en mal estado a sus hijos.

“Ahora entiendo por qué llegó ese día a la comisaría... Estaba tratando de recordar”, señaló mientras miraba a otro lado de la cámara pensando.

Además, se le vio conversando con una persona llamada Marco, con quien revisaba la información. “El problema con Bryan Sánchez (padre de su último hijo) era anterior, es otro punto... Yo me pregunto”, acotó dejando la frase incompleta.

La protagonista de “Made in USA” afirmó que mañana tiene una cita con el Centro de Emergencia Mujer. Es ahí donde Medina le pidió buscar ayuda psicológica por el bien de sus hijos.

“Magaly, ¿has pensado en tomar terapia, pedir ayuda, ir a psicólogo?”, comentó Medina. “Mañana tengo cita, Magalycita”, acotó.

“Yo no te veo bien, no te veo coherente, no soy psicóloga pero creo que en el CEM deberías solicitar ser revisada por un psiquiatra. Te deseo lo mejor”, sentenció Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Solier responde entre lagrimas a acusaciones

Magaly Solier hace sus descargosLa actriz peruana Magaly Solier se pronunció ante las cámaras América Televisión luego que su expareja, Erick Mendoza, la denunció por supuestamente maltratar a sus dos menores hijos. “Actualmente soy madre campesina, ya me quitaron mis contratos, como tres”, señaló. (Fuente: América TV)