Magaly Medina empezó su programa respondiendo Gisela Valcárcel , luego de que esta le dedicara un fuerte mensaje durante el estreno de su programa ‘El Gran Show’. La popular ‘Urraca’ arremetió contra la ‘Señito’ y le recordó una agresión que hizo hacia su fotógrafo de su revista en mayo del 2007.

“En vez de venir a mí y decirme lo que pensaba, prefirió agarrar al más débil. Agarrárselo con un trabajador que mantenía a su madre con su trabajo”, señaló Medina.

“Había más fotógrafos, pero ella se ensañó solo con él. Ella le decía ‘no te has bañado, apestas. Yo te doy para que tú comas’. Esa es el verdadero rostro de Gisela Valcárcel, el que yo conozco”, agregó Magaly Medina.

¿Qué pasó en mayo del 2007?

Gisela Valcárcel se salió de sus casillas y no pudo soportar que Carlos Guerrero, fotógrafo de la revista Magaly TeVe, insistiera en captarla durante su presencia en la Caminata contra el hambre infantil en el Perú en mayo de 2007.

Ella y su esposo, en ese momento, el ejecutivo de Frecuencia Latina Javier Carmona, arremetieron contra el referido reportero gráfico verbal y físicamente.

“Sí, soy yo la que te hago el problema, no quiero salir. No quiero salir, lo que tú le haces a una persona que viene a hacer deporte. No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible”, señala Gisela Valcárcel.

“Yo no soy César Ritter, soy Gisela Valcárcel y me he ganado mi derecho y tú vas a vender este miércoles todo lo que puedes conmigo, y cuando te lleves el pan a la mesa, verás que es el mío. Soy yo quien ha hecho una carrera para que tú comas este miércoles”, agregó la ‘Señito’.

Ante ello, el reportero intenta huir tras recibir golpes y cuestiona el comportamiento de la ‘Señito’por intentar quitarle su cámara, su herramienta de trabajo.

“Porque quiero, me denuncias. Te la voy a quitar, tú me has quitado mi privacidad, saca mis fotos”, finaliza

Cabe mencionar que, Guerrero permaneció una hora detenido en la comisaría de playa Agua Dulce, pues también aprovechó para dejar sentada una denuncia contra Gisela y Javier por agresión e intento de robo.

“Su único pecado de ese chico, fue ser el fotógrafo de Magaly Medida”, finalizó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’

