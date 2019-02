Madre de Melissa Loza sobre novio de la modelo: "Es un delincuente" [VIDEO]

Lo quiere fuera de la vida de su hija. La madre de Melissa Loza arremetió contra el novio de la modelo, recientemente arrestado por la Policía antidrogas por presuntamente microcomercializar marihuana.

María Guadalupe Vigil aseguró que Juan Diego Álvarez, hijastro de su fallecida hermana, "es un delincuente dedicado a la venta y al consumo de drogas". "No quiero verlo nunca más, quisiera que desaparezca de la faz de la tierra. Es muy malo", manifestó a 'Magaly TV, la firme'.

"Trafica droga, me la tiene enferma, la tiene secuestrada prácticamente a Melissa. Ya no la veo a mi hija, ya no comparto con ella. No la veo desde Año Nuevo, tuve la valentía de entrar a la casa que ellos habían alquilado, en Chimbote, en Tortugas, yo tenía acceso porque yo conozco ya esa casa. Bajo mis sospechas de madre y de frente revisé la mochila de Juan Diego y encontré como un kilo de marihuana", manifestó.

Para la madre de la ex 'guerrera', Melissa se ha alejado por culpa de este hombre. "Ella se deja llevar todo por lo que él le dice. Quiere expulsar a toda la familia. Él ha aprovechado toda esa agonía de mi familia (la muerte de la tía de Melissa y la muerte de su padre)", refirió.

María Guadalupe Vigil agregó que Juan Diego es una mala influencia para su hija y refirió que también le ha hecho daño a otro integrante de su familia.

"Él cogió al nieto de mi hermana y desde muy menor comenzó a drogarlo. Cosa que ahorita, gracias a Dios, lo hemos podido internar", sostuvo.