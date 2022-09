La cantante Leslie Shaw continúa trabajando en el desarrollo de su carrera a nivel internacional y recientemente presentó su nueva canción “Castigo”, el cual grabó junto a Marama, una de las bandas con más reconocimiento de Uruguay.

“Castigo” es una cumbia al estilo de la agrupación uruguaya pero que, a diferencia de otras de sus canciones, se combina con el flow urbano, estilo de producción y concepto que caracteriza a la intérprete peruana.

“Conocí a Agustín, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando en el álbum anterior. Me cayó súper bien e hicimos buena conexión, intercambiando ideas sobre lo que podríamos hacer juntos hasta que me mandaron ‘Castigo’ y me encantó”, contó Leslie a través de un comunicado.

“Es una cumbia, es alegre pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas”, añadió la cantante peruana.

El tema fue grabado íntegramente en Estados Unidos; fue producido en Miami, mientras que el video fue filmado en Fort Lauderdale y Hollywood. El material audiovisual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe señalar que desde el estreno del videoclip de “Castigo” en YouTube, el audiovisual ha conseguido más de 207 mil reproducciones y cientos de comentarios que celebran el nuevo lanzamiento de Leslie Shaw.

