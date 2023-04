Las conductoras del programa matutino “América Hoy”, Ethel Pozo y Janet Barboza, fueron duramente criticadas en redes sociales luego de sus palabras en el caso de la denuncia de Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña, teniendo controversiales declaraciones al respecto.

Y es que luego de referirse a la cantidad de dinero que maneja el hijo de César Acuña, las conductoras de TV sacaron a la luz la supuesta suma de dinero que gasta la actual pareja de su compañera Brunella Horna con su menor hija, asegurando además que su programa siempre defenderá a las mujeres.

“Presentamos las pruebas que Richard Acuña nos envió porque es el esposo de nuestra compañera y conductora (...) Somos objetivos y es un programa de mujeres hecho para mujeres”, indicó Ethel en su programa de este miércoles.

Por su parte, Janet Barboza aseguró que la defensa de las mujeres no puede tener preferencias entre una y otra: “No es que a una la ayudo, a una la empodero y a las demás las destruyo (...) la defensa contra la mujer no puede tener preferencias, o defiendes a todas o te vas en contra de todas”.

En medio de ello, la madre de Melissa Paredes sacó una publicación en sus redes sociales, disparando dardos contra las conductoras, quizá recordando cuando destruyeron a su hija tras el ampay de esta con su bailarín, Anthony Aranda, con lo que puso fin a su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Madre de Melissa Paredes

“Mienten y mienten descaradamente, hoy crees, antes no, y sí mencionabas. Por eso digo mientes para que siempre coman su cuento. Doble moral. Malvados clasistas”, escribió Celia Rodríguez en una historia de Instagram.

“¡La gente no es tonta! El narrador de cuentos le queda chico, ¡qué descaro!”, añadió.

