Érika Villalobos continúa en el ojo público tras conocerse que protagonizará una novela junto a Aldo Miyashiro. En medio de la polémica, la actriz sostuvo un altercado con un reportero de ‘Amor y Fuego’ que le preguntó no solo por este tema sino también por la denuncia de Fiorella Retiz en contra del conductor de ‘La Banda del Chino’.

Al respecto, Gigi Mitre no dudó en cuestionar a la actriz peruana y le reprochó su actitud con el reportero de su programa.

“El reportero no la insultó, no le habló mal, que ella ya viene cruzada es otra cosa. Cualquier periodista hubiera hecho esa pregunta, él no fue malcriado, no fue insolente, estaba en la calle, y si ella no quiere responder está en su derecho”, criticó la compañera de Rodrigo González.

En otro momento, Gigi Mitre se animó a aconsejar a Érika Villalobos y le recordó que la función del periodista es realizarle las preguntas incómodas.

“Para empezar, nosotros de morbosos no tenemos nada. Si vamos a hablar de respeto, la primera que se tiene que respetar es uno mismo. (…) El periodista está haciendo su chamba, está tratando de repreguntar por una información que queremos conseguir”, añadió la presentadora.