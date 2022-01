Nilver Huarac vuelve a hacer noticia, pero esta vez por el gran talento de su hija Alondra. La joven de 16 años fue invitada al programa “En Boca de Todos” para participar en la secuencia “Máquina Clonadora”, donde apareció como doble de Belinda.

La adolescente ingresó al set vestida con un traje similar al de la estrella mexicana. Su gran parecido con la intérprete de “Luz sin gravedad” sorprendió a las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

La joven, quien es fruto de la relación del productor musical con Lizet Soto, confesó en el programa que esta no es la primera vez que la gente se asombra por su parecido con Belinda.

“No saben cuántas veces me han dicho: ‘te pareces a Belinda’ y yo decía: ‘¿de dónde?’, hasta que hoy día me maquillaron, me vistieron y yo dije: ‘uy sí, me parezco’”, señaló.

Alondra Huarac aprovechó su visita al magazine de América Televisión para promocionar sus talleres de baile de diversos géneros. Recordemos que la hija de Nilver ha incursionado en el mundo del modelaje, destacando como Miss Teen Huánuco.

