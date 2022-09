En el programa ‘Amor y fuego’, la diseñadora peruana , Sandra Hernández, acusó a Ivana Yturbe de minimizar su trabajo poniendo en venta a solo dos soles un vestido que diseñó y confeccionó durante 150 horas.

“Me indigné en cada momento. Dije ‘bueno ya, voy a comprarlo’. Pero no les he dicho a cuánto lo vendió. Voy a mostrarles aquí el screenshot, a dos soles estaba, a dos soles, incluso aquí tengo el papelito todavía, que estaba dos soles, o sea muéranse, 150 horas invertidas en ese trabajo”, dijo inicialmente.

Según comentó la diseñadora, la modelo le pidió que le haga un vestido en una semana y que le preste una cartera que al final, demoró en devolver.

¿Qué te pasa? Cómo vas a hacer eso, mira, Ivana Yturbe pidió un vestido por el que luego la tuvieron que buscar para que le paguen, pero eso demoró semanas (...) como la diseñadora la evidenció ella lo tuvo que pagar, ¿saben que hizo la princesita inca para burlarse de la diseñadora y humillarla? Remató el vestido a dos lucas para burlarse”, se escucha decir a Rodrigo González ante esta nueva acusación.

“Ella me pide que haga el vestido en una semana, era casi imposible, porque quería mucho brillo (...) el vestido me lo llegó a pagar”, además, le hizo pedido de una botas y una cartera que también demoró en devolver”, dijo. En tanto, estas fueron algunas de las respuestas de Yturbe en los chats de la diseñadora: “Aj, no me odies, estoy siendo mamá de dos, ahora apenas te mando”.

La profesional de la moda se mostró indignada y apenada por lo sucedido. “¿Por qué hacer eso? Fue con otro fin, quería hacerme sentir mal y lo logró”.