Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, ha pasado meses complicados en su estado de salud debido al coronavirus (COVID-19), enfermedad que lo tuvo internado en una cama UCI.

Es así que el rockero reveló, en una reciente entrevista, que el COVID-19 ha dejado graves consecuencias para su organismo, pues los médicos lo han desahuciado y le han afirmado que le queda poco tiempo de vida.

“He quedado dañado en el corazón, pulmón y el sistema nervioso lo tengo colapsado. El pulmón al 40%, gracias a Dios, aún canto, no como siquiera pero aún tengo voz”, señaló a El Popular en referencia a una presentación que hizo en “El artista del año”.

“Tomo 16 pastillas diarias por la fibrosis pulmonar que me dejó muy mal, tengo mi corazón desahuciado. Estoy jodido, hasta tiempo de vida me han dado”, agregó.

Asimismo, el cantante de “Los Mojarras” destacó la sinceridad de los médicos ante su estado. “Si me cuido en adelante me queda tanto tiempo de vida, si no me cuido me iré rápido... No sé si me iré en tres meses o luego”, sentenció.

“Yo no me corro a la tumba, yo respeto a la muerte, por eso vivo bien. Me iré como yo quiero vivir, yo pongo las reglas en mi vida.”, añadió sobre cómo piensa vivir este momento.