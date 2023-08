Tras la polémica sobre un supuesto romance entre Carlos Cacho y ‘El Principito’ (Giuseppe Benigni), Andrés Hurtado reveló que él fue testigo presencial del vínculo. Recordemos que el ex de Micheille Soifer siempre lo negó e incluso tildó de acosador al maquillador.

En la última edición de ‘La Casa de Magaly’, Carlos Cacho, ‘Chibolín’ y Fiorella Retiz se sentaron a desayunar mientras conversaban. En un momento, el maquillador trajo el tema de Giuseppe y le recordó a Andrés Hurtado que él fue testigo de todo su romance, a lo que este aceptó.

“Desde el primer día, yo vi todas las fotos, todo el video íntimo, todo me enseñaste tú”, declaró el presentador. Al respecto, Cacho continuó: “a él le daba vergüenza admitirlo, no entiendo por qué, yo no sé por qué le dicen Giuseppe si se llama Gregorio, no entiendo”, precisó.

Asimismo, contó el momento cuando Micheille se enteró de que a su novio también le atraían los hombres: “Cuando comienza la historia de Micheille Soifer (con él), ¿sabes quién le advierte a Michelle? En el santo de Rosángela Espinoza, llega con él, estaba la Cotito y le dice “¿Tú sabes quién es, con quién ha estado él? No sabes con quién te estás metiendo (...) Después aparecen fotos con el brujo, de él con el brujo, encima con el bóxer y con el traje de baño que yo le había regalado, no entiendo nada”, le dijo a sus compañeros de casa.

Por último, Carlos prefirió no seguir hablando de si sintió amor por este, pues lo considera como algo del pasado. Ante la pregunta que alguna vez le hizo Micheille sobre su ex, Carlos negó todo, ya que “no habla de su vida personal”.





VIDEO RECOMENDADO