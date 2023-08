Dejando de lado un rato los rumores de un supuesto romance con Fiorella Retiz, Alfredo Benavides confesó hace poco que le gusta también otra persona: ‘Robotina’ (Karelys Molina). Ella fue su compañera en la última edición de su show ‘El Circo del Niño Alfredito y su mundo’.

En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, el popular ‘Niño Alfredito’ comenzó diciendo que la conoció en su circo y que sus camerinos estaban juntos, por lo que compartieron mucho tiempo. Luego, no dudó en bromear en su altura comparándola con Fiorella: “La he conocido y me gusta, ¿por qué no me puede gustar? ¿cuál es la diferencia? 15 cm (ríe). Una vez en la vida se presenta el príncipe azul”, dijo.

Asimismo, señaló que ya le dijo a Karelys lo que siente y que incluso han ido al circo juntos: “sí, le he dicho que me gusta, hemos conversado bastante. [...] Era la única oportunidad de ver un circo porque nosotros estábamos en temporada, (entonces) fuimos con ella y toda la producción del programa”, declaró.

Por último, contó que no le importa la diferencia de años, pues él considera que a está en una edad (50) en la que “se tiene que lanzar” si alguien le gusta.

‘Robotina’

Karelys Molina es una joven venezolana de 23 años, la cual se hizo conocida por ser la pareja del popular ‘Robotín’.

Tras terminar su relación hace un año, se conoció que inició un nuevo romance después con el tik toker Miguelito, el cual no terminó bien por una serie de descontentos por parte de ella.

En una oportunidad, inclusó afirmó que este la agredió físicamente cuando estuvo bajo los efectos del alcohol, además de que era celoso y que no le gustaba que ella perteneciera al mundo del espectáculo.

VIDEO RECOMENDADO