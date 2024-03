Durante su participación en el programa ‘Todo se Filtra’, el reconocido empresario y boxeador Jonathan Maicelo aprovechó la oportunidad para dar su versión sobre la cancelación de la esperada pelea contra la Pantera Zegarra, patrocinada por el conductor de televisión Andrés Hurtado.

Maicelo, visiblemente molesto, sorprendió a la audiencia al revelar dos denuncias graves que involucran a David ‘La Pantera’ Zegarra, las cuales, según sus declaraciones, aún no han llegado a una resolución. El empresario detalló que el exchico reality enfrenta una acusación de agresión psicológica hacia una menor de edad en su entorno familiar y otra relacionada con un presunto atropello a una adulta mayor en el pasado.

Estas impactantes acusaciones fueron presentadas por Maicelo con el objetivo de cuestionar las declaraciones previas de Zegarra en el programa y desafiar su reputación en el ámbito personal. El boxeador expresó su descontento hacia Andrés Hurtado, alegando que este ocultaba las verdaderas razones detrás de la cancelación del evento.

“Chibolín, no mientas que no ibas a hacer la pelea por un tema legal mío, porque el señor (Pantera Zegarra) tiene dos denuncias. Y, además, seguramente no querías hacerlo porque no tendrás dinero o simplemente no te dio la gana”, afirmó Maicelo en un tono desafiante durante la entrevista.

La revelación de estas denuncias añade un nuevo giro a la polémica cancelación de la pelea, generando un debate público sobre la integridad de los protagonistas y la transparencia en el mundo del boxeo. La audiencia espera ahora las respuestas de la Pantera Zegarra y Andrés Hurtado frente a estas serias acusaciones que podrían cambiar el curso de los acontecimientos en el ámbito deportivo y legal.





