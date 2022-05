La psicóloga del magazine de ‘América hoy’, Lizbeth Cueva, rechazó en vivo la posibilidad de analizar una vez más el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, luego que la actriz diera a conocer nuevos chats con los que demostraría que ella y el futbolista estaban separados antes del ampay con el bailarín Anthony Aranda.

La producción presentó los diversos chats que fueron leídos por Janet Barboza y Ethel Pozo. Al finalizar la lectura, Ethel invitó a Lizbeth Cueva a analizar los chats, pero no imaginó la respuesta que dio la especialista en salud mental en el programa en vivo.

“Quiero decir algo con mucho cariño y mucho respeto a la producción. Yo la verdad siempre estaré al lado de los niños. Yo no quisiera entrar en este análisis como especialista porque yo, de verdad, pienso en el futuro de la niña. Yo no quiero sumarme a que una niña tenga odie a su madre o a su padre, eso no me parece porque le afectará de adulto. Un adulto que vive odiando, con resentimientos a su madre o a su padre, es un adulto que sufre”, explicó su decisión la psicóloga.

Ante esta respuesta, Tilsa Lozano, que estaba como conductora invitada, replicó: “Los responsables de eso son los padres, ellos no están pensando en la criatura porque hace más de un mes sueltan entrevistas, chats y video”.

Lizbeth Cueva argumentó ante las declaraciones de Lozano: “Eso es correcto, los programas y los medios hacen su trabajo de informar, eso no es el tema”.

Psicóloga se niega a hablar de caso Rodrigo Cuba y Melissa Paredes

