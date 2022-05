Luego que el padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, advirtiera que Lizbeth Cueva podría estar trabajando de la mano de Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes, para, supuestamente, dejar bien parada a la actriz; la psicóloga salió a defenderse.

En la reciente emisión del programa “América Hoy”, la psicóloga, recurrente invitada al programa matutino de América TV, se defendió y aseguró que ella mantiene comunicación con el abogado por un tema de índole personal.

“El señor Jorge Cuba dio a entender en un programa que yo me estoy confabulando con el abogado de Melissa Paredes. Eso no es cierto, quiero dejar en claro que al señor Arica lo conozco desde el 2015, él asesora temas de mi familia. En esa foto él me está asesorando en un tema de mi madre, no tengo nada que ver con el tema de Melissa o su familia”, manifestó.

“Yo no puedo emitir documentos de alguien que no evalúo ni conozco. Yo no evalúo a la niña, no evalúo a Melissa. A Melissa le di un soporte emocional en el momento que pasó todo el tema tan fuerte. Ya lo dijo el abogado, son los psicólogos del Poder Judicial los que tienen el poder y peso para que un juez decida lo correcto para una niña. No tengo afán ni intención de ganar nada de esto”, agregó la psicóloga.

Por su parte, Janet Barboza también salió en defensa de la psicóloga y aseguró que la conoce lo suficiente como para saber que ella no se prestaría para un acto malintencionado.

“Yo no suelo meter las manos al fuego por nadie, solo por mi, pero conozco a la psicóloga Lizbeth Cueva desde el año 2015, ella empezó conmigo en Willax y yo puedo dar fe de que siempre ha tenido un comportamiento intachable”, acotó Janet Barboza.

