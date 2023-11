Leslie Shaw rompió su silencio para defenderse y visitó el set de ‘Amor y Fuego’ donde volvió ‘disparar’ contra los artistas que han salido a criticarla en los últimos días, entre ellos el cantante Emilio Jaime, también conocido como Emil.

La intérprete de la ‘Faldita’ descargó toda su artillería contra el artista urbano, quien le recordó que se hizo conocida gracias a su mediática relación con Mario Hart.

“ Yo canté en Viña del Mar, ya y si fuera así, a ti que te importa, él se hizo conocido por la Fuster, entonces, ellos si pueden y yo no, y Mario por Nataniel y así, lamentablemente es el espectáculo, eso ya depende de cada artista si sale o se queda en lo mismo”, dijo la rubia cantante evidentemente incómoda.

Luego que Emil dejara entrever que su mayor fuente de ingreso no sería de la música sino de su contenido en OnlyFans, Leslie Shaw aseguró que no tiene la obligación de explicar cómo genera dinero.

“¿Con qué autoridad? ¿Quién es él? Para empezar, a mí no me interesa lo que él piense de mí. Yo no tengo por qué aclarar de dónde hago dinero en Estados Unidos (...) en Estados Unidos no existen los canjes, no, allá la gente tiene que pagar agua, luz, comida, o sea, allá los compositores cobran por hora y yo también, no estoy empezando recién”, arremetió la cantante urbana.