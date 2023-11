Lo achicó. Leslie Shaw volvió a arremeter en contra de Emilio Jaime , quien le recordó que se hizo conocida gracias a su mediática relación con Mario Hart . La intérprete de la ‘Faldita’ descargó toda su artillería contra el artista urbano y lo tildó de ‘igualado’ y ‘atrevido’.

La popular ‘Rubia’ no se guardó nada y no dudó en responderle fiel a su estilo. “Yo en verdad estoy haciendo lo que me da la gana, hace poco soy una artista independiente que trabaja con una distribuidora mundial que te adelanta las regalías, cosa que él jamás verá; ya que una empresa no le daría eso a un chico que canta mal. Entonces yo creo que por ahí va la envidia”, empezó diciendo la cantante a ‘Magaly Tv, la firme’.

La cantante no solo calificó a Emilio como una persona envidiosa, sino que le dijo que su papá era quien le pagaba los gastos. “Él no suena ni en su casa, es un igualado y un atrevido. Que le diga a su papá que lo meta a clases de canto. El papá es el que le paga todo”, dijo la artista.





¿Qué dijo Emilio Jaime sobre Leslie Shaw?

El cantante se sumó a la larga lista de artistas que han salido a despotricar contra la intérprete de la ‘Faldita’ por humillar a sus compañeros del género.

El exchico reality ofreció una entrevista al podcast ‘Flowreando’ y no dudó en cuestionar a la intérprete de la ‘Faldita’ por ningunear a sus compañeros del género. Tras ello, le recordó que alcanzó la fama gracias a su mediática relación con Mario Hart.

“¿A quién del género sigue Leslie? No sigue a nadie, seguro quiere la torta para ella sola, no sabe que la torta es grande y todos tenemos un espacio. Ella quiere toda la atención, qué de malo hay que existan tantos artistas peruanos chambeando, sacándose la mi*, queriendo representar bien al Perú”, criticó el exintegrante de ‘Combate’.

En otro momento, Emil también ‘aterrizó’ a Leslie Shaw por presumir que vive de sus regalías, pese a que no es una artista mundialmente conocida.

“Seguro en su momento hizo muchísima plata. Pero por un tema que pegaste en Perú, porque ese tema (La Faldita) solo pegó en Perú, no pasa nada, para que tú puedes vivir de las regalías tiene que ser un tema que haya trascendido a nivel mundial (...) por eso tiene OnlyFans, tiene eso de los pies. Necesita plata, yo no creo que de la música esté viviendo”, arremetió el ex ‘combatiente’.

VIDEO RECOMENDADO