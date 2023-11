Johanna San Miguel regresó a ‘Esto es Guerra’ el pasado 9 de noviembre, pero en esta última edición hizo comentarios sobre Katia Palma, quien la reemplazo durante su ausencia. La actriz expresó que Katia no cumplió adecuadamente su labor al frente de los ‘guerreros’, señalando confusiones de nombres e incluso refiriéndose a ellos como ‘combatientes’.

La conductora de ‘EEG’ arremetió contra la exjurado de ‘Yo Soy’.

“Mi amor, no hiciste bien tu tarea, no sabías quién era combatiente y quién era guerrero (...) No se llama Ornelia, se llama Onelia, cuando juega Mario Irivarren, habla más fluido para que no pierda (...) Y finalmente deja de robarle la ropa a María Pía Copello”, mencionó San Miguel.

Johanna San Miguel insistió en que fue ella quien trajo de nuevo a Katia Palma al escenario del espectáculo nacional. Comentó que al mencionarla en una entrevista, “desenterró a un muerto”. Subrayó que antes de eso, nadie hablaba de Katia Palma, pero después de sus declaraciones, la presencia de Palma se hizo notoria en diferentes ámbitos, incluyendo ‘EEG’.

“El día que me hicieron la entrevista y me preguntaron sobre una persona que no me caía bien y mencioné a Katia Palma, desenterré a un muerto. ¿Quién hablaba de Katia Palma?”, mencionó la conductora.

Por otra parte, la exintegrante de Pataclaún le solicito a Palma que le entregue el 80% del dinero ganado durante su participación en ‘Esto Es Guerra’.





