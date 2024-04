¿Juntos, pero no revueltos? Leslie Shaw, Mario Hart y Korina Rivadeneira se volvieron a ver las caras en la alfombra rosa de la película de la Chola Chabuca, no obstante, la pareja evitó acercarse a la cantante en todo momento.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron en busca de las declaraciones de la intérprete de ‘La Faldita’ y ella no tuvo ningún filtro en señalar que no tenía ningún interés en saludar a su expareja.

“A menos que te hayan regalado una Balenciaga o un Rolex, si (lo saludaría), pero si es un miserable y te ha hecho cachuda, no”, manifestó la artista de forma sarcástica.

Por su parte, Korina Rivadeneira aseguró que no tendría ningún problema en saludar a la ex de Mario Hart. “Ah si, la chica rubia. La hemos visto, pero no nos hemos encontrado. Justo a Mario le preguntaron si es que se ven cómo sería, pero no sabemos, es raro, pero se le saluda y ya ¿no?”, comentó.

Al enterarse que Leslie Shaw no quiere ver ni en pintura al padre de sus hijos, Korina dijo respetar su decisión. “Ah bueno, cada quien hace lo que quiere. Conmigo no es el problema. (¿Entonces se podrían hablar?) No para qué, qué necesidad”, agregó.









