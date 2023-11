Poco después que Leysi Suárez asegurara que su esposo Jaime La Torre estaba intentando recuperar su relación luego de su ampay, las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ volvieron a captar al empresario ingresando a un hotel con la misma mujer con quien le fue infiel a la bailarina.

El programa de Magaly Medina mostrará esta noche imágenes de Jaime La Torre bastante cariñoso con su nueva conquista mientras ingresan a un hotel durante la madrugada.

“Hoy en Magaly TV La Firme, escándalo. Ampayamos al aún esposo de Leysi Suárez entrando a hotel de madrugada con mujer con la que le fue infiel”, se oye en el avance del programa de espectáculos.









Leysi revela que su ex le ruega

A mediados de septiembre, Leysi Suárez aseguró que el padre de su hija, Jaime La Torre, le insistía que le de una nueva oportunidad para retomar su relación amorosa luego de protagonizar un escándalo de infidelidad.

“Él sabe quién soy y hasta el día de hoy me tiene en un altar, porque así me lo dice y hace saber. A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia”, precisó Suárez.